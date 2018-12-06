بالفيديو.. السفير الإيطالي بالسودان سائق «ركشة» ونائبته «بائعه قهوة وشاي»

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر سفير إيطاليا لدى السودان فابريزيو لوبيسا، مرتدياً الزي السوداني «الجلابية» وهو يقود «ركشة» يجوب بها شوارع الخرطوم، برفقة نائبته التي ظهرت مرتدية «الثوب السوداني» وهي تعمل في محل لبيع الشاي والقهوة بإحدى الشوارع.

وبحسب «تاق برس» وموقع «كوش نيوز» اظهر الفيديو السفير يركب «الركشة» أزرق اللون يحمل علم إيطاليا، حيث ذهب برفقة أحد السودانيين وجلسا بمقهى شعبي، تجلس به سيدة إيطالية تحدث معها باللهجة السودانية وطلب قهوة إيطالية.

واشتهر السفير الإيطالي في الخرطوم، بحرصه على مشاركة أصدقائه من السودانيين في مناسباتهم.

وسبق أن نشر فابريزيو، في رمضان الماضي، صورة له رفقة ابنه وهما يترديان الزي الوطني السوداني "الجلابية، والطاقية في حين تدلت العمامة على العنق.

وأكد لوبيسا سعادته بأن يظهر بالزي السوداني، وقال إن ذلك كان لطيفاً معه، وأنه رجل له فضول ويحب الاطلاع وقد فتن بذلك الزي مؤكدا أن علاقات السودان وإيطاليا تعود إلى عصر مملكة كوش والإمبراطورية الرومانية، حيث تم تبادل المبعوثين والسفراء من ذلك العصر القديم ما قبل الميلاد بـ350 سنة.

ويرى ابريزيو لوبيسا أن الأُثر الإيطالي موجود في عمارة السودان إلى اليوم في المعابد والمباني القديمة، في مناطق مروي والمصورات، وأن الأسماء الرومانية أيضا قائمة.