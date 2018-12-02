دفاعات "التحالف العربي" ترصد سقوط صاروخ في البحر أطلقه الإنقلابيون الحوثيون

المصدر: الحديدة - وام

رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران باتجاه إحدى القرى المأهولة بالسكان التابعة لمديرية الدريهمي بالحديدة وذلك استمرارا لجرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وفي تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين و المنشآت المدنية في أوقات الحروب.

وقد أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي من منطقة "رأس كثيب" بمدينة الحديدة و الذي تم رصده بشكل دقيق مستهدفة إحدى قرى مديرية الدريهمي وذلك عقب هزائمها المتتالية داخل الحديدة و توغل قوات المقاومة اليمنية وسيطرتها على مواقع استراتيجية من قبضة مسلحيها.

و تلجأ مليشيا الحوثي للتغطية على هزائمها و خسائرها المتتالية في مختلف الجبهات خاصة الحديدة إلى قصف القرى والأحياء السكنية التي تم تحريرها و طردها منها إضافة إلى تدمير المنشآت المدنية الحيوية بشكل عشوائي في محاولات يائسة منها لتحقيق انتصارات وهمية لرفع الروح المعنوية الإنهزامية لدى عناصرها بعد مقتل أعداد كبيرة منهم و تدمير تحصيناتهم و تهاوي دفاعاتهم جراء الإنتصارات المتتالية لقوات المقاومة اليمنية.

كانت ميليشيا الحوثي الاجرامية قد قصفت مؤخرا قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في محافظة الحديدة والمحررة حديثا بقذائف "الهاون" المباشرة ما أسفر عن مقتل ثلاثة يمنيين بينهم طفلان وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء بجراح خطرة ما يؤكد دموية مشروع الميليشيا الانقلابي وعداءها الشديد للشعب اليمني الرافض لممارساتها الاجرامية.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية استمرار الدعم الإيراني لها وتهريب الأسلحة إليها بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 و الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كانت قد دمرت مؤخرا منصة إطلاق صاروخ باليستي تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن قبل أن تتمكن من إطلاقه صوب الأراضي السعودية.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني داخل مدينة الحديدة غرب اليمن و ذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخلها من قبضة الميليشيا التي تلقت هزائم مدوية في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها وتهاوي تحصيناتها.