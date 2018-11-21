«صندوق خليفة» يبرم اتفاقية لتمويل المشروعات في الأردن بقيمة 100 مليون دولار

المصدر: عمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، أمس، في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمّان، توقيع اتفاقية بين «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«مؤسسة ولي العهد» في الأردن لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد في الأردن، فواز حاتم الزعبي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشروعات الريادية، للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية الأردنية، الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتستهدف الاتفاقية تمويل نحو 22 ألف مشروع على مدى خمس سنوات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الأردنيين، وتم تخصيص نحو 47% من إجمالي المشروعات الممولة للمرأة، وتستحوذ المناطق الريفية على نحو 40% من إجمالي نسبة التمويل.