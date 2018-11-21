قاضٍ أميركي يعطّل قيوداً فرضتها إدارة ترامب على اللجوء

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس، دونالد ترامب، يحرم المهاجرين، الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك، من اللجوء، في أحدث هزيمة قضائية لسياسات ترامب الخاصة بالهجرة.

وأصدر القاضي، جون تيغار، في سان فرانسيسكو، أمراً، أول من أمس، بتعليق مؤقت للأمر الخاص باللجوء. ويسري هذا الحكم على الفور، ويشمل جميع أنحاء البلاد، ويستمر حتى 19 ديسمبر المقبل، على الأقل، عندما يعقد القاضي جلسة أخرى لبحث إمكانية تمديد التعطيل لفترة أطول.

وقال تيغار في حكمه إن الكونغرس سمح بوضوح للمهاجرين بطلب اللجوء، بصرف النظر عن الطريقة التي دخلوا بها البلاد، ووصف القاضي القواعد الأخيرة بأنها «ابتعاد كبير» عن الممارسات السابقة.

وكتب «بصرف النظر عن نطاق سلطة الرئيس، إلا أنه لا تحق له إعادة كتابة قوانين الهجرة بوضع شرط يرفضه الكونغرس صراحة».

وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، هو من رشح تيغار للمحكمة.

ووقف القضاء من قبل في وجه سياسات سابقة لترامب متعلقة بالهجرة، بينها إجراءات تستهدف مدن الملاذ.

وينصّ نظام الهجرة الذي أعلنه ترامب على ألا يتعامل المسؤولون إلا مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين دخلوا البلاد بشكل قانوني. وأقامت جماعات الحقوق المدنية دعوى تشير إلى أن الأمر الصادر عن ترامب، في التاسع من نوفمبر، انتهاك للقانون الإداري وقانون الهجرة.