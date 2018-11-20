انتقادات جديدة لـ إيفانكا ترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدمت بريدا إلكترونيا خاصا لأعمال حكومية في مخالفة لقواعد السجلات الفيدرالية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها إن المعلومات كشفها مسؤولون في البيت الأبيض كانوا يراجعون رسائل إلكترونية ردا على دعوى متعلقة بالسجلات العامة.

وردا على سؤال حول ذلك، قالت إيفانكا ترامب إنها ليست على علم بتفاصيل القواعد، بحسب واشنطن بوست.

وأكد متحدث باسم محامي ترامب أنها استخدمت بريدا إلكترونيا خاصا قبل أن يتم تبليغها بالقواعد، مضيفا أن جميع رسائلها الإلكترونية المتعلقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر، بحسب الصحيفة.

وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب منافسته الديموقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون لاستخدامها خادما خاصا لإرسال بريد إلكتروني حكومي عندما كانت وزيرة للخارجية.

واعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي -- الذي أقاله الرئيس ترامب العام الماضي -

أن المكتب سيعيد فتح تحقيق في استخدام كلينتون لخادم خاص للبريد الإلكتروني، قبل 11 يوم فقط على الانتخابات الرئاسية عام 2016 في خطوة قال البعض إنها ربما كلفتها خسارتها في الانتخابات.