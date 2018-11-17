كوريا الشمالية تختبر سلاحاً «عالي التقنية».. وواشنطن واثقة في كيم

المصدر: عواصم - وكالات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار سلاح «تكتيكي عالي التقنية تم تطويره حديثاً»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أمس، في خطوة رأى محللون أنها رسالة سياسية أكثر مما هي استفزاز فعلي على خلفية محادثات نزع السلاح النووي.

وقالت الوكالة إن «كيم جونغ أون زار موقع الاختبار التابع للأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع، وأشرف على اختبار سلاح تكتيكي عالي التقنية تم تطويره حديثاً». وأضافت أن الاختبار تكلّل بالنجاح، لكنها لم تحدد طبيعة السلاح الذي تم اختباره.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن مصدر حكومي لم تسمه، إن السلاح الذي تمت تجربته من المرجح أن يكون مدفعاً بعيد المدى تم تطويره في عهد والد كيم وسلفه كيم جونغ إيل.

وبعد ساعات على نشر تقرير الوكالة، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «واثقة» بأن كيم سيفي بالتزاماته.

وجاء في بيان للوزارة «خلال قمة سنغافورة في يونيو الماضي قطع الرئيس ترامب والزعيم كيم عدداً من الالتزامات بشأن نزع السلاح النووي بشكل نهائي، ويمكن التحقق منه بالكامل وخلق مستقبل أكثر إشراقاً لكوريا الشمالية».

وأضاف «نجري محادثات مع الكوريين الشماليين بشأن تطبيق جميع تلك الالتزامات، ومازلنا واثقين بأن الوعود التي قطعها الرئيس ترامب والقائد كيم سيتم الإيفاء بها».

واستخدام وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية مصطلح «تكتيكي» يشير إلى أن الاختبار الذي تم الإبلاغ عنه لم يتضمن أي صاروخ باليستي بعيد المدى أو جهاز نووي. ولم يرد أي مؤشر إلى رصد كوريا الجنوبية لمثل هذا الاختبار.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيؤول للصحافيين إن كوريا الشمالية «بإشارتها إلى سلاح تكتيكي، توجه رسالة بأن (التجربة) ليست استفزازاً مسلحاً».

وأظهرت الصورة الوحيدة التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يقف على شاطئ يحيط به مسؤولون ارتدوا ملابس عسكرية، لكن لم تظهر بها أي أسلحة، ولا تقدم خلفية الصورة الكثير من المعلومات حول نوع السلاح الذي تمت تجربته.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن التجربة نجحت، وإن السلاح قادر على حماية كوريا الشمالية مثل «حائط من الصلب».

إلى ذلك، قررت كوريا الشمالية طرد مواطن أميركي دخل أراضيها بطريقة غير شرعية قادماً من الصين في 16 أكتوبر، حسب ما أعلنت الوكالة الرسمية أمس. وأضافت الوكالة «خلال استجوابه قال إنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية بأوامر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية». وقالت إن «السلطات المعنية قررت طرده من البلاد».