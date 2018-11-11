خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية

المصدر: الرياض-وام

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر العوجا في الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين ــ في بداية اللقاء ــ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى المملكة.. مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وقد نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء.

كما حمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والرفعة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون والتضامن والتنسيق المشترك في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة ودولها.

كما استعرضا تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات والأزمات التي تواجهها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء.. متانة العلاقات الإماراتية - السعودية التي تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم..وقال سموه إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول ومثالا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.

وشدد سموه على دور المملكة المحوري في التصدي للمخاطر التي تهدد العالم العربي.. معربا سموه عن ثقته في أن المملكة بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر في أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة ..مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً في خندق واحد مع أشقائها السعوديين لأن لديها إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.

وقال سموه ان حكمة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤاه الثاقبة ومواقفه الشجاعة تمثل صمام الأمان للاستقرار في المملكة والمنطقة برمتها، معربا سموه عن تقديره للدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها في ظل ما تشهده من تحديات وتهديدات مختلفة.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية

والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

كما حضره علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

كما حضره من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل فى وقت سابق من اليوم الى الرياض في زيارة اخوية للمملكة العربية السعودية حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزير آل سعود امير منطقة الرياض.