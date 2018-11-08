رئيس الأركان المصري يتفقد تدريبات «درع العرب 1»

المصدر: القاهرة - وام

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، القوات المشاركة في تدريبات «درع العرب 1»، التي تنفذها عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، وبمشاركة المغرب ولبنان بصفة مراقب، ويستمر تنفيذها حتى 16 نوفمبر الجاري، في قاعدة محمد نجيب العسكرية (الواقعة بمحافظة مرسى مطروح المصرية).

وقام الفريق محمد فريد بالمرور على مركز القيادة المشترك بالتدريب، الذي يدار من خلاله جميع الأنشطة البرية والبحرية والجوية المخططة، وأعمال التنسيق والسيطرة على القوات.

وتابع مراحل التدريب المسبق، التي تضمنت تنفيذ رمايات فردية بالذخيرة الحية، وأظهرت الكفاءة القتالية التي تتمتع بها القوات، إضافة إلى الرماية غير النمطية للقوات الخاصة المشاركة في التدريب، والتي تم التدرب من خلالها على كيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة، لمهاجمة بؤرة إرهابية، وعكست مدى ما وصلت إليه القوات من مهارات ميدانية وقتالية عالية.

وناقش الفريق محمد فريد القوات في أسلوب تنفيذ المهام، مشدداً على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب لمختلف القوات والأسلحة المشاركة.

وأشاد بالأداء المتميز ومدى التنسيق والتعاون بين مختلف القوات لتنفيذ كل الأنشطة بدقة وكفاءة عالية، حيث أظهر التدريب مدى التفاهم والتعاون وتوحيد المفاهيم لمختلف العناصر المشاركة، مؤكداً أن تدريب «درع العرب 1» يعد من أهم التدريبات العربية في المنطقة التي تسهم في دعم أواصر التعاون العسكري، في ظل التحديات المشتركة التي تهدد الأمة العربية.