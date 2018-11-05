بومبيو: لقاء قريب مع كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس، أنّه سيلتقي «هذا الأسبوع» في نيويورك الجنرال كيم يونغ-شول، كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ولم يوضح بومبيو في أي يوم تحديداً سيلتقي هذا المسؤول الذي وصفه بأنه «نظيره» الكوري الشمالي، مشيراً إلى أنّه «ليس قلقاً» من التحذير الذي وجّهته بيونغ يانغ قبل ساعات وأعلنت فيه أنّها تفكّر «جديّاً» في العودة إلى استراتيجيتها السابقة القائمة على تطوير ترسانتها النووية.

ويرجّح أن يعقد بومبيو اجتماعه مع المسؤول الكوري الشمالي منتصف الأسبوع، بالنظر إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء تطغى عليهما انتخابات منتصف الولاية التشريعية.

وأضاف الوزير الأميركي «ستكون لدينا مناسبة جيدة لمواصلة النقاش حول نزع السلاح النووي» لكوريا الشمالية.

ويعتبر الجنرال كيم يونغ-شول كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، وهو المحاور الرئيس لواشنطن منذ استأنفت الولايات المتحدة حوارها مع كوريا الشمالية.

وسبق للجنرال الكوري الشمالي أن التقى في الربيع بومبيو قبل أن يستقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقبل هذا اللقاء نقل الجنرال كيم رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الزعيم الكوري الشمالي، وذلك قبل أيام من القمة التاريخية التي جمعت بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو.

ووقّع كيم وترامب خلال قمتهما التاريخية تلك إعلاناً مبهماً حول نزع السلاح النووي، غير أنّ المفاوضات لم تحرز أي تقدّم ملحوظ منذ ذلك الحين.

وترفض الولايات المتحدة، التي تتصدّر الجهود الدولية المبذولة منذ 2017 للضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي، تخفيف العقوبات عن النظام الكوري الشمالي، طالما أنّه لم يقم بـ«نزع السلاح النووي بصورة نهائية، ويمكن التثبت منها بالكامل».

وحذرت كوريا الشمالية، أول من أمس، الولايات المتحدة من أنها تدرس «جدياً» إمكان استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي، في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.