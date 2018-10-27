وزير الدفاع الإسرائيلي يختار رئيساً جديداً للأركان

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، تعيين الجنرال إفيف كوخافي رئيساً جديداً لأركان الجيش على أن يتولى منصبه مطلع عام 2019، خلفاً للجنرال غادي آيزنكوت الذي تنتهي ولايته آخر العام الجاري.

وقال ليبرمان «وقع الاختيار على إفيف كوخافي»، موضحاً أن فترة «الاختيار استغرقت ثلاثة أشهر».

ويشغل كوخافي منصب نائب رئيس الأركان منذ عام 2017، بعد أن كان على رأس قيادة الشمال، وقد تولى قيادة الاستخبارات العسكرية خلال حرب عام 2014 ضد قطاع غزة.

ويتعين على كوخافي، أن ينال موافقة لجنة حكومية خاصة، وكذلك مجلس الوزراء.

ويعتبر منصب رئيس الأركان أمراً مهماً للغاية في إسرائيل، حيث تشكل المؤسسة العسكرية العمود الفقري للمجتمع مع تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية على الفتيات والشبان عند بلوغهم 18 عاماً.

وقرر ليبرمان تعيين كوخافي، بعد أن تشاور مع عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية بمن فيهم رؤساء وزراء سابقون ووزراء دفاع ورؤساء أركان، وكبار الضباط السابقين.

واعتبر ليبرمان أن «كوخافي هو الرجل المناسب لتولي هذا المنصب كونه يتمتع بخبرة عسكرية كبيرة، كما أن لديه الجرأة والإبداع وقدرات القيادة الرائعة».

وقد تخرج كوخافي في جامعتي هارفارد وجونز هوبكنز الأميركيتين.