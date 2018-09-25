السيسي وملك الأردن يبحثان مع عبدالله بن زايد قضايا المنطقة

المصدر: نيويورك - وكالات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس السيسي استقبل، في مقر إقامته في نيويورك، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بأوجه التعاون الأخوي والبناء على جميع المستويات بين البلدين الشقيقين.

كما تبادلا وجهات النظر والمواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الملك عبدالله الثاني، في مقر إقامته في نيويورك، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للأردن.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره السعودي عادل الجبير، وبحثا العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، معرباً عن تمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والرخاء.

وأكد سموه أن العلاقات بين الإمارات والمملكة تاريخية، مشيراً إلى أن احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة يأتي تجسيداً لعمق هذه العلاقات التي تعززها روابط الدم والمصير المشترك.

من جانبه، أكد الجبير العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات والمملكة، والتي تحظى بدعم ورعاية من قيادة البلدين.

يأتي ذلك، بعد أن عقد اجتماع تشاوري، أول من أمس، ضم وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أنه جاء بهدف تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة.