عضو بالبرلمان الأوروبي يطالب إسرائيل بالالتزام بعملية السلام

المصدر: بروكسل - وام

طالب رئيس وفد البرلمان الأوروبي، نيوكسليس سيليكوتيس، الذي يعتزم القيام بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف توسيع المستوطنات والالتزام بعملية السلام.

ومن المقرر أن يزور الوفد المشترك بين مختلف المجموعات السياسية في المجلس التشريعي الأوروبي القدس ورام الله ونابلس، وسيجتمع برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومسؤولين فلسطينيين آخرين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، لتقييم الوضع السياسي على الأرض، وبحث آفاق قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية، في ظل خطوات إسرائيلية لتوسيع مستوطنات غير قانونية، والقرار أحادي الجانب الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطع الدعم المالي عن وكالة «الأونروا».