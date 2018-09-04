العبادي يقدم نفسه رئيساً لـ«الحشد الشعبي» بعد إقالة قائدها

المصدر: بغداد – أ.ف.ب

قدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بعد ثلاثة أيام من إقالته قائدها فالح الفياض على خلفية سعيه للانضمام إلى تحالف برلماني ينافس التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء، حسبما أفاد بيان رسمي أمس.

وأقصي الفياض الذي فاز في انتخابات 12 مايو التشريعية ضمن تحالف «النصر» الذي يتزعمه العبادي من منصبه الخميس الماضي، بحسب وثيقة. وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بياناً، أمس، جاء فيه «زار القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها».

ونقل البيان إشادة العبادي بـ«بطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب، ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد»، مؤكداً «حرصه على حقوق الأبطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم». والبيان هو الإشارة العلنية الأولى إلى ترؤس العبادي هيئة الحشد الشعبي التي شكلتها الحكومة العراقية في 15 يونيو 2014، بعد توجيه المرجع الديني علي السيستاني دعوة إلى القتال ضد تنظيم «داعش».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد الجدل حول ماهية الكتلة الأكبر داخل البرلمان الذي عقد أولى جلساته أمس، والتي ستشكل الحكومة المقبلة.