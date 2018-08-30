الجيش المصري يقضي على 20 تكفيرياً

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على سبعة عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد، من خلال هجمة قامت بها القوات الجوية وتبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

كما أعلنت القضاء على 13 فرداً تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران بوسط وشمال سيناء، والقبض على 18 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم.

كما قامت القوات بتدمير 18 وكراً ومخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، وتدمير 10 عربات وست درّاجات نارية من دون لوحات معدنية، وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة.