ترامب يتهم غوغل بالتلاعب بنتائج البحث عن أخباره

المصدر: المصدر: واشنطن - د ب أ

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب غوغل باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد محرك البحث الإلكتروني بسبب عدم رضاه عن نتائج البحث التي أظهرها المحرك عندما بحث الرئيس الأميركي عن الأخبار المتعلقة به عبر غوغل.

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع «تويتر» في تمام الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والعشرين فجر اليوم بالتوقيت المحلي: «لقد تلاعبوا فيها، بالنسبة لي ولغيري، مما جعل معظم الموضوعات والأخبار عني سيئة».

وأعلن ترامب عن اتهامات جسيمة ضد غوغل وذلك قبل نحو أسبوع من جلسة استماع في الكونغرس الأميركي لشهادة ممثلين عن «غوغل» و«فيس بوك» و «تويتر».

وقال ترامب في تغريدة ثانية له بهذا الشأن بعد عشر دقائق من التغريدة الأولى: «تحجب غوغل وغيرها أصوات المحافظين ويخفون معلومات وأخبارا طيبة» مضيفا: «إنهم يتحكمون فيما نستطيع رؤيته وما لا نستطيعه، إنه موقف خطير جدا، سنسيطر على الأمر».

وانتقد ترامب أن من يبحث على غوغل عن «أخبار ترامب» فلن يحصل إلا على تقارير «إعلام الخبر المنتحل»، ويبدو أنه يقصد بذلك «إعلام الأخبار المنتحلة» الذي يصف به وسائل الإعلام التي تتخذ موقفا ناقدا منه مضيفا أن «96% من النتائج عن»أخبار ترامب«تعود لوسائل إعلام غير محلية وذات توجه يساري، وهي خطيرة جدا».

واتهم الرئيس الأميركي غوغل باستبعاد نتائج البحث الخاصة بـ «وسائل الإعلام الخاصة بالجمهوريين والمحافظين و وسائل الإعلام النزيهة» وتساءل عما إذا كان ذلك «غير مشروع».

يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي الاستماع غدا الأربعاء لشهادة مسؤولين بارزين في «غوغل» و«فيس بوك» و «تويتر» بشأن ما إذا كانت روسيا قد قامت بالفعل بمحاولات للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.