الداخلية المصرية تحبط هجوما ارهابيا على كمين بالعريش و تقتل أربعة إرهابيين

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم إحباطها لهجوم على كمين أمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش " كمين الخزان".

و قالت الوزارة في بيان لها إن قواتها نجحت في التصدي لمجموعة إرهابية رغم استخدامها للأسلحة الثقيلة و قذائف الأر بى جى ما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية وفرار باقى الأفراد.

و أشارت إلى أن العمليات أسفرت عن العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين و ضبط كميات من الأسلحة الخاصة بالمجموعة وشملت 4 قطع سلاح آلى و30 خزنة آلى و قنابل يدوية جارى حصر عددها وآر بى جي و 3 أحزمة ناسفة و كاميرا لتصوير العمليات الإرهابية و جهاز موتورولا.. مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد ثلاثة من مجندي الشرطة واصابة 9 آخرين بينهم ضابط.