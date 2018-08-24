هدية ذات طابع خاص لميركل من رئيس وزراء جورجيا

المصدر: تبليسي- د ب أ

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هدية مفاجئة ذات طابع خاص خلال زيارتها لجورجيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم في برلين إن ميركل تسلمت من رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه لوحة طبيعة صامتة للفنان الإيطالي بييرفرانشيسكو شيتاديني، يعود تاريخها إلى عام 1650.

وأوضح زايبرت أن اللوحة اختفت على الأرجح خلال اضطرابات الحرب عام 1945 من أحد المتاحف في مدينة دريسدن الألمانية، مضيفا أنه من المقرر إعادتها للمتحف حاليا.

ووصف زايبرت الهدية بأنها «لفتة جميلة».

وتقوم ميركل حاليا بجولة في جنوب القوقاز تشمل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان.