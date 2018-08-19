قرقاش: لايمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش اليوم، إلى أن أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي وإستقراره وليست بالموضوع الثانوي لنا، وفِي هذا السياق لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: "كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي و الإقتصادي وموقعه العربي والدولي مع إستقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن تتعامل معه".