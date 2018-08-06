الجيش المصري يقتل 52 تكفيرياً في سيناء

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أمس، القضاء على 52 تكفيرياً شديدي الخطورة، خلال الفترة الماضية، ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018»، التي أطلقتها في فبراير الماضي.

وقالت في بيان أوردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة، في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً توقيف 49 تكفيرياً شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء، وتدمير 26 ملجأ ومخزناً للسلاح، و64 عبوة ناسفة، فضلاً عن تدمير عشرات المركبات المحملة بالأسلحة أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود.