روحاني لواشنطن: أي نزاع مع إيران سيكون «أم المعارك»

المصدر: طهران - وكالات

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة أمس، مما أسماه «اللعب بالنار»، مؤكداً أن النزاع مع إيران سيكون «أم المعارك».

وقال روحاني مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أنت تعلن الحرب وبعد ذلك تتحدث عن رغبتك في دعم الشعب الإيراني.. لا يمكنك أن تحرض الشعب الإيراني على أمنه ومصالحه».

وجدّد روحاني، في ملتقى أقيم بطهران وشارك فيه رؤساء الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج، تحذيره من أن إيران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعتبر خط شحن حيوياً لإمدادات النفط العالمية.

وقال مخاطباً ترامب «لقد ضمنا دائماً أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم» حسب تعبيره. وتابع

«يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم». وأضاف: «الحكومة الأميركية الحالية تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد»، مشدداً: «نحن لا نخاف التهديدات، بل ونرد على الوعيد بالوعيد.. ونؤكد أن السلام مع إيران سيكون أم كل سلام، والحرب مع إيران ستكون أم كل المعارك».

وقال روحاني «كلما سعت أوروبا إلى التوصل إلى اتفاق معنا، زرع البيت الأبيض الخلاف».

وعلى صعيد العلاقات الخليجية، قال روحاني:«في الظروف الجديدة نريد إصلاح مسار العلاقات السعودية والإماراتية والبحرينية مع إيران».