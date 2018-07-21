السيسي: أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

المصدر: الخرطوم - وام

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مشيراً إلى حرص بلاده على استقرار السودان ودعم الخرطوم في محيطيها الإقليمي والدولي، في ضوء ترابط الأمن القومي للبلدين، والعلاقات التاريخية التي بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري، أمس، بمقر إقامته في الخرطوم، لعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، في ختام زيارة للسودان استمرت يومين، عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير في القصر الجمهوري، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات البنية التحتية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيسين وجها بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية المختلفة، لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية والشعبية، وضرورة انعكاس ذلك على المستوى التنفيذي.

وشدّد السيسي على أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر، مشيراً إلى أن الزيارات المتعاقبة بين مصر والسودان تؤكد حرص قيادتيهما على دفع العلاقات الثنائية، وإجهاض أية محاولات لتعكير صفوها.

وأشاد الرئيس المصري بما يبذله البلدان حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما، من خلال إنشاء لجان وآليات تعاون ثنائي وترفيع اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسي وانعقادها بالخرطوم في أكتوبر المقبل، إلى جانبتشكيل لجنة التسيير بين البلدين لتحديد خطط واضحة بأهداف محددة وجداول زمنية لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، مشيراً إلى الشروع في تنفيذ مشروعات قومية مشتركة، منها الربط الكهربائي، ومد خطوط السكك الحديدة.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الحزبية والشعبية بشكل متوازٍ مع العلاقات الرسمية بين البلدين، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز العلاقات الثنائية بوجه عام لتجاوز أية قضايا عالقة بين الجانبين. ونوه بالمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الأجهزة الإعلامية في البلدين للقيام بدور إيجابي وبنّاء في توطيد العلاقات الثنائية، وأهمية قيام الجانبين باتخاذ خطوات متسارعة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي، يضمن قيام إعلام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، والنأي عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان.