قرقاش: نظام «الحمدين» يلجأ إلى التسريبات والمقابلات المُرتبة خوفاً من المواجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تنظيم «الحمدين» في قطر بأنه «تنقصه الشجاعة»، حيث يلجأ إلى التسريبات والمقابلات الصحافية المُرتبة؛ لتحسين صورته؛ خوفاً من المواجهة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس إن «المرتبك يتآمر على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحافية مرتبة خوفاً من المواجهة، لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاقي».

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الصحف والمواقع الإخبارية رصدت 28 تعاقداً أبرمها نظام «الحمدين» خلال عام واحد مع شركات علاقات عامة ومحاماة أميركية، لتحسين صورته الموحلة في دعم الإرهاب، بأميركا. ويتضح من خلال متابعة سجلات وزارة العدل الأميركية التي تم فيها توثيق هذه التعاقدات، أن قطر فاقت أية دولة أخرى في عقد مثل هكذا اتفاقيات.

كما يتضح أن ما أبرمه نظام الحمدين من تعاقدات خلال عام واحد فاق تعاقداته مع شركات علاقات عامة في سنوات.