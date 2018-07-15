رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الفرنسي بالعيد الوطني

المصدر: أبوظبي، باريس - وام ووكالات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي باريس، حلقت طائرات مقاتلة فوق العاصمة الفرنسية، أمس، في إطار استعراض عسكري ضخم يظهر «القوة المدروسة»، بمناسبة اليوم الوطني في فرنسا. وتحت شمس ساطعة، افتتح ماكرون للمرة الثانية - منذ انتخابه في مايو 2017 - الحفل عبر استعراض الجيوش بجوار رئيس الأركان على الشانزليزيه واقفاً في «عربة قيادة»، ترجل منها على الجادة الفرنسية قبل أن يصعد إلى المنصة الرئاسية في ساحة الكونكورد. حضر الاستعراض الآلاف حاملين أعلاماً فرنسية صغيرة وزعها الجيش.