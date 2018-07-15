بوتين يلتقي عباس في موسكو

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في موسكو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أيام من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بوتين لعباس، عند لقائهما في الكرملين: «أنا مسرور لفرصة إطلاعك على الاتصالات التي أجريناها مع جيرانكم، وقادة مختلف الدول»، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف بوتين «أعلم أن الوضع في المنطقة صعب، ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء إلى موسكو»، مشيداً بالفرصة المتاحة لبحث المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون.

وأبلغ عباس الرئيس الروسي بقلقه، إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكذلك إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية قوله، في تصريحات مترجمة: «نحن نتصدى لمحاولات من الأميركيين، لفرض قراراتهم على أكثر القضايا حساسية لفلسطين».