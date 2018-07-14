تصادم خلال عرض عسكري في حضور الرئيس الفرنسي

المصدر: جعفر محمد أحمد - دبي

شهد الاستعراض العسكري الضخم الذي أقيم في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة، موقفا محرجا لاصطدام دراجتين ناريتين من الحرس الجمهوري على بعد بضعة أمتار من المنصة الرئاسية أثناء العرض. وحدث التصادم أثناء التقاء موكبين من الدراجات مما أدى إلى سقوطهما في موقف محرج أمام ناظري الرئيس ماكرون.

وبعد أن قابل الحاضرون الموقف بالتصفيق، نزل الرئيس الفرنسي الى ساحة الاستعراض للاطمئنان على حالة الدراجين وتحدث مع قائد الاستعراض عن الحادث.

وحسب ما نقلته قناة (BFM) الفرنسية قال الرئيس ماكرون لقائد الاستعراض أنه لم يكن يتوقع ان يكون هناك خلل في الحفل في إشارة إلى حادث تصادم الدراجتين.

وكان الرئيس ماكرون قد افتتح للمرة الثانية منذ انتخابه في مايو 2017 الحفل عبر استعراض الجيوش بجوار رئيس الأركان الجنرال فرنسوا لوكوانتر،على الشانزليزيه واقفا في «عربة قيادة» ترجل منها على الجادة الفرنسية قبل أن يصعد إلى المنصة الرئاسية في ساحة الكونكورد.

وشارك في العرض 4290 عسكريا و220 عربة عسكرية و250 حصاناً و64 طائرة و30 مروحية في تحت شعار «أخوة السلاح».

وتحتفل فرنسا في 14 يوليو من كل عام بيوم «الباستيل» أو العيد الوطني للبلاد منذ عام 1880، وذلك إحياءً لذكرى اقتحام سجن «الباستيل» عام 1789، وهو ما يعتبره الفرنسيون رمزًا للثورة في عهد الملك لويس السادس عشر.