تحصينات في المنطقة العسكرية الثالثة للجيش اليمني

المصدر: مأرب ■ الإمارات اليوم ووكالات

أكدت مصادر محلية في مدينة مأرب قيام قوات المنطقة العسكرية الثالثة بعمل تحصينات، وحفر خنادق كبيرة، غرب مقر المنطقة التي تضم مقار الجيش اليمني، وفي محيط المجمع الحكومي، مع اقتراب المعارك مع ميليشيات الحوثي من الجهة الغربية للمدينة.

ووفقاً للمصادر، تم حفر خنادق وبناء سواتر ترابية عملاقة على امتداد مناطق «الميل، والروضة، وغرب مستشفى الهيئة، وفي الطريق الدائري» غرب مدينة مأرب، بالتزامن مع احتدام المعارك في الطلعة الحمراء والدشوش ووادي البراء على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة. واطلع الفريق بن عزيز، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن منصور ثوابه، على أحوال المقاتلين، وما يسطرونه من بطولات وتضحيات في مواجهة ميليشيات الحوثي.

وحيا رئيس الأركان البطولات والملاحم التي يسطرها أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل.

واستمع الفريق بن عزيز من قيادات الجبهات إلى الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها ميليشيات الحوثي على يد الجيش والمقاومة، مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية في معركة العروبة والمصير المشترك.

وأكد رئيس الأركان اليمني استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، حتى دحر الميليشيات الحوثية من كل شبر في اليمن، واستعادة الدولة اليمنية، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

من جانبه، أشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة، وجاهزيتهم لإفشال كل مخططات ميليشيات الحوثي، والتعامل مع هجماتها الانتحارية.

• رئيس الأركان اليمني يزور جبهات المنطقة ويثمّن دعم التحالف.

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