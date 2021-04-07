غارات واسعة للتحالف على مواقع الميليشيات في 3 محافظات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المكثفة والمركزة، على مواقع وآليات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي، في مناطق متفرقة من مأرب والجوف وصعدة، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة، فيما تواصلت المعارك في جبهات الكسارة وجنوب شرق تعز وشمال غرب الضالع، في حين تصاعدت الخروقات الحوثية في الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، واصلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لليوم الثاني على التوالي، شن غاراتها المركزة والدقيقة على مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من اليمن، محققة إصابات مباشرة، وموقعة خسائر كبيرة في صفوف عناصرهم.

وأكدت مصادر ميدانية وأخرى محلية، شن مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات، منها سبع غارات على مواقع الحوثيين في جبهات الجوف، وسبع غارات في جبهات صعدة، و17 غارة في جبهات مأرب، وثمانٍ في حجة، وثلاث في البيضاء، ما أدى إلى تدمير 14 آلية قتالية حوثية متنوعة، وعدد من التحصينات، ومخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ، ومرابض طائرات مسيرة، وخلّفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة. وأوضحت المصادر أن أهم تلك الغارات تلك التي طالت تعزيزات حوثية شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، والتي أدت إلى تدمير 12 آلية، بينها عربات محملة بالعناصر المسلحة، ما أوقع في صفوفهم قتلى وجرحى، فضلاً عن غارات مركزة على مواقع حوثية في مديرية جبل مراد، طالت أحد المواقع المهمة قرب جبل حمراء نقم بالمديرية.

وكانت جبهة الكسارة غرب مأرب شهدت عملية إسقاط لمسيرة مفخخة حوثية من قبل قوات الجيش، كما شهدت معارك عنيفة بالتزامن مع غارات التحالف، خلفت العديد من القتلى الجرحى في صفوف الحوثيين.

ولقي القيادي الحوثي قائد المنطقة العسكرية الرابعة، قائد اللواء 35 مدرع في صفوف الحوثيين، اللواء عبداللطيف حمود المهدي، المطلوب رقم 29 للتحالف، مصرعه، إلى جانب خالد یحیى الشامي، المكنى «أبوراویة».

وأشارت المصادر إلى مصرع 12 من القيادات الحوثية الكبيرة، إلى جانب 18 قيادياً من الصفوف الثانوية.

وفي صعدة، لقي خمسة من عناصر الحوثي مصرعهم، بعملية عسكرية لقوات الجيش مسنودة بالتحالف، في محور كتاف، تركزت بمنطقة الفرع، شاركت فيها طائرات الأباتشي التابعة للتحالف، وأدت إلى تدمير آليات حوثية.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف غارتين على مواقع حوثية في مديرية شدا، أدتا إلى تدمير آليات، ومصرع عدد من العناصر الحوثية. وفي البيضاء، شنت المقاومة المحلية في مديرية الزاهر آل حميقان هجوماً على موقع للحوثيين في منطقة الحبج، خلّف قتلى وجرحى، وأدى إلى مصرع حوثيين وإصابة آخرين.

وفي تعز، تجددت المواجهات بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي، في جبهات الأحكوم وحيفان، جنوب شرق تعز، عقب محاولة الميليشيات استعادة المناطق المحررة في المنطقة.

وفي الضالع، أفشلت القوات المشتركة والجنوبية، أمس، هجوماً من ثلاثة محاور لميليشيات الحوثي على قطاع الفاخر، تحت غطاء ناري كثيف، تركز على مناطق حبيل الكلب، والمحطات، ولكمة عثمان.

وأكدت مصادر ميدانية إفشال تلك الهجمات، وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، خصوصاً أن المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واستمرت أكثر من ساعة.

وفي الحديدة، اشتبكت القوات المشتركة مع عناصر حوثية في محيط قرية بيت مغاري شمال غرب مديرية حيس جنوب المحافظة، استخدم فيها الطرفان المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، فيما تم رصد سبع طائرات استطلاع تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة من حيس والتحيتا.

- مقاتلات التحالف تشن سلسلة من الغارات، منها 7 غارات على مواقع الحوثيين في الجوف، و7 غارات في صعدة، و17 غارة في مأرب.

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