عمليات قتل واختطاف للميليشيات في إب وتعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قتلت عناصر ميليشيات الحوثي محمود الهجام في بلدة أكمة الصعفاني غرب مدينة إب، بعد رفضه بيع أرضه لأحد مشرفي الحوثيين في المنطقة، كما أقدمت عناصرهم على قتل أحد أئمة المساجد في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق محافظة تعز، بعد رفضه حضور دورة طائفية نظمتها في المنطقة المحاصرة منذ أيام.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر حوثية اختطفت خطيب جامع قرية الأكمة السفلى بالحيمة، الشيخ محمد أحمد مغلس، بعد رفضه حضور دورة طائفية ووجهت له تهمة تحريض شباب المنطقة على قتال عناصرهم، وتم نقله إلى سجن حوثي في منطقة الحوبان شرق تعز.

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