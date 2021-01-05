الكشف عن أعمال حفر أنفاق وسراديب في تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية وشهود عيان في مدينة تعز جنوب اليمن عن قيام ميليشيات «الإخوان» بعمليات حفر أنفاق وسراديب في المناطق المحررة داخل المدينة، مشيرة إلى أن أعمال حفر تتم تحت مباني المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، وتتم بشكل يومي.

وأوضحت المصادر أن سكان مناطق عدة يؤكدون وجود عمليات حفر وأعمال بناء وتشييد تتم تحت مؤسسات حكومية تسيطر عليها الميليشيات الإخوانية في تعز، تتم في ساعات المساء، خصوصاً في مكتب التربية والتعليم، الواقعة بين تقاطع شارعي جمال والعواضي وسط المدينة، والقريبة من مبنى فرع البنك المركزي، كما تسمع أعمال حفر تحت مبنى شركة النفط في عقبة شارع جمال الذي يضم مكتب محافظ المحافظة، والذي يقع تحت سيطرة ميليشيات الإخوان التي تمنع المحافظ نبيل شمسان من مزاولة عمله منه.

كما أكدت المصادر وجود أعمال حفر تحت مبنى «جامع القرآن الكريم»، أحد مقرات ميليشيات «الإخوان» في تعز، والذي تعقد فيه الجماعة اجتماعات عناصرها بشكل دوري، ما رفع مخاوف سكان المناطق المحررة من تلك الأعمال، حيث يتوقع العديد منهم أن تكون لبناء أنفاق وسراديب تحت منازلهم ومناطقهم لتفخيخها والدفع بأسلحة ومتفجرات إليها، ما قد يتسبب في كوارث مستقبلية قد تقود إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين في حال انفجرت، خصوصاً أن تعز من المناطق كثيفة السكان في اليمن.

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