إسقاط طائرة حوثية مسيرة وتدمير 6 ألغام بحرية في الساحل الغربي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش والقبائل هجمات للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة بمنطقة هيلان غرب مأرب وأخرى في جنوب المحافظة، فيما شهدت جبهات الجوف معارك تركزت في محيط دحيضة وبئر المرازيق، إلى جانب استمرار المواجهات بين الحوثيين والقبائل حيث أقدمت الميليشيات على قصف تجمع للقبائل بصاروخ باليستي، في حين أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية طائرة مسيرة حوثية، وتمكنت قوات القطاع البحري من تدمير ستة ألغام بحرية في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الكسارة في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب وكبدتها خسائر كبيرة. وأكدت مصادر ميدانية أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى إلى جانب تدمير آليات قتالية نوعية لها.

وفي جبهة مجزر، أكدت مصادر ميدانية مصرع 17 حوثياً بينهم ثلاثة من القيادات البارزة أحدهم يدعى «أبوجاسم» على يد الجيش والقبائل، عقب محاولة عناصر الميليشيات التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى تمكن الجيش اليمني والقبائل من التقدم في جبهة ماهلية جنوب مأرب، بعد شنهما هجوماً مباغتاً على مواقع الحوثيين في منطقة الأوشال بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع حوثية وآليات للميليشيات في المنطقة، وأخرى في مواقع بين جبل مراد ورحبة جنوب مأرب أيضاً.

ونقل موقع الجيش اليمني عن قائد محور بيحان، اللواء الركن مفرح بحيبح، قوله إن أبطال الجيش والقبائل أفشلوا هجوماً للحوثيين في جبهة نجد المجمعة بمأرب وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي الجوف، تواصلت الاشتباكات بين القبائل والميليشيات في مدينة الحزم ومحيطها لليوم الرابع على التوالي مخلفة 13 قتيلاً من الحوثيين واثنين من القبائل، فيما أقدمت الميليشيات على قصف تجمع لقبائل «ذوحسين» بحضور الشيخ خالد بن خرصان، أحد أبرز الزعامات القبلية في منطقة اليتمة شمال الجوف بصاروخ باليستي أطلقته من محافظة عمران، في تهديد واضح للقبائل التي بدأت الميليشيات التعامل معهم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونفذت قوات الجيش والقبائل، مساء أول من أمس، عملية هجومية على مواقع ميليشيات الحوثي، في شرق منطقة دحيضة وشرق المرازيق وكبدتها خسائر كبيرة بعد وصول تعزيزات حوثية إلى المنطقة قادمة من صنعاء وعمران.

وفي محيط صنعاء، تواصلت المعارك في جبهة الجدعان واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية وصلت إلى محيط جبهة نجد العتق في الأيام القليلة الماضية، وتمكنت من تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات، ولقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم.

وأجرت ميليشيات الحوثي عملية تدريب على إطلاق طائرات مسيرة في شمال العاصمة صنعاء وفقاً لشهود عيان أكدوا وجود عناصر أجنبية في منطقة أرحب، وأُجريت تدريبات على إطلاق طائرات مسيرة سقطت وانفجرت بعد دقائق من إطلاقها، مشيرين إلى سقوط طائرات مسيرة حوثية في مناطق عيال سريح وعقار وخلف سوق شبيل وخلف سوق ضروان، وأخرى في مفرق أرحب، وجميعها انفجرت عقب ارتطامها بالأرض.

وفي الضالع، شهدت جبهات قطاعي الفاخر وبتار، شمال غرب المحافظة، تبادلاً للقصف المدفعي المكثف بين القوات المشتركة والجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى تركزت في مناطق النبيجات والحمام غرب مدينة الفاخر.

وأكدت مصادر ميدانية في المنطقة مصرع قيادات حوثية من الصف الثاني، منهم المدعو «عيدروس عبدالله وجيه الدين» قائد حملة محاولة اجتياح قطاع بتار.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أكدت مصادر في القوات المشتركة تمكن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة المخاء بالساحل الغربي، فيما تمكنت قوات القطاع البحري في الساحل الغربي من إزالة ستة ألغام بحرية زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر كانت تهدد الملاحة الدولية بالقرب من باب المندب.

وأفشلت القوات المشتركة هجوماً حوثياً ودمرت مرابض إطلاق نيران حوثية باتجاه مدينة التحيتا جنوب الحديدة، وذكرت مصادر في ألوية العمالقة أن الميليشيات واصلت انتهاك الهدنة الأممية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة في قصفها مناطق سكنية في التحيتا والدريهمي وحيس وبيت الفقيه ومدينة الحديدة.

وفي تعز، شهدت المناطق المحررة اشتباكات بين عناصر «ميليشيات الإخوان» على خلفية نهب أراضٍ ومصادرة ممتلكات المدنيين في مناطق عدة من المدينة، وأكدت مصادر محلية أن عناصر «ميليشيات الإخوان» واصلوا إرهاب السكان والمدنيين في المناطق المحررة من المدينة بشكل شبه يومي.

وفي لحج، أقدمت الميليشيات الحوثية على قنص الطفل عمر عبدالملك صالح (14 عاماً)، في منطقة سوق جولة عيريم، غرب مديرية القبيطة شمال المحافظة، في إطار استمرار ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في محيط صنعاء.

13 قتيلاً من عناصر الحوثي في اشتباكات مع الجيش اليمني والقبائل بالجوف.

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