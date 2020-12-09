تدمير منصة إطلاق صواريخ في عمران.. وتحرير مواقع استراتيجية بمأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أحرزت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، تقدمات كبيرة في جبهات عدة، وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في مأرب، وتواصلت المعارك ضد الميليشيات الحوثية بصنعاء وشرق الحزم في الجوف، وتمكن التحالف من تدمير منصة إطلاق صواريخ ومرابض طائرات مسيرة في عمران، كما تمكنت دفاعات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في الجوف، فيما استمرت عمليات التصعيد الحوثية في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير مناطق ومواقع جديدة في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء، وأكدت مصادر ميدانية تحرير الجيش والقبائل مواقع استراتيجية في مديرية مدغل، المحاذية لمحافظتي صنعاء والجوف.

وأشارت المصادر إلى تحرير منطقة الخريبة، وأجزاء كبيرة من منطقة الكنب، مركز المديرية، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، التي تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وآلياتها القتالية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش والقبائل تمكنت، أيضاً، من تحرير تباب محيطة بمنطقة الكسارة في هيلان بمديرية صرواح، غرب مأرب، وواصلت تقدمها في جبهات المشجح والمخدرة، إلى جانب تقدمها في جبهة مديريتي «مجزر ورغوان»، وكلها جبهات في محيط مدينة مأرب، وقريبة من ريف العاصمة صنعاء.

تأتي تقدمات الجيش والقبائل، بعد يومين من وصول تعزيزات نوعية لقوات الشرعية تمركزت في جبهات محيط مأرب، وقامت بتقديم الدعم والإسناد لجميع الجبهات.

وتمكنت قوات الجيش والقبائل من تدمير ثلاث آليات حوثية في جبهة مجزر، ولقي قيادي حوثي بارز مصرعه مع عدد من مرافقيه، خلال المواجهات.

وشهدت جبهات ماهلية وجبل مراد ورحبة، في جنوب مأرب، معارك ومواجهات أدت إلى تدمير آليات ومصرع العديد من عناصر الحوثي.

وشنت مقاتلات التحالف 16 غارة مركزة ودقيقة على مواقع وتعزيزات حوثية، في جبهات مديريات، رغوان، وصرواح، ومدغل في مأرب، واستهدفت مواقع حوثية في مديرية رازح بصعدة.

وفي صنعاء، تواصلت المعارك في جبهة وادي الجفرة مخلفة ثلاثة قتلى في صفوف الميليشيات، وإصابة آخرين، فيما تم تدمير آلية قتالية تابعة للميليشيات.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والقبائل من السيطرة على مناطق جديدة في جبهة الخسف، شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة.

وتمكنت دفاعات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليسيتي أطلقته الميليشيات الحوثية في الجوف، كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة جبل «ضين» بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، وتمكنت من تدمير منصة إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة في موقع سري بسلسلة الجبال الممتدة بين عمران وصنعاء.

وفي الضالع، لقي قناص حوثي مصرعه على يد قوات اللواء السابع صاعقة في محور الضالع، وفقاً للناطق الرسمي باسم محور الضالع فؤاد جباري، الذي أكد أن القناص الذي تم استهدافه كان أحد أخطر القناصة الحوثيين المتمركزين في غرب مديرية قعطبة، وكان يشكل خطراً على المارة من المدنيين في المنطقة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أطلقت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المدنيين في مديرية حيس جنوب الحديدة، من مواقع تمركزها في شمال شرق المديرية بصورة مكثفة.

ورصدت القوات المشتركة 112 خرقاً وانتهاكاً جديداً للهدنة الأممية، ارتكبتها الميليشيات في مديرية التحيتا، ومنطقة الجبلية، ومناطق شرق مدينة الحديدة، وفي مديريتي حيس والدريهمي، خلال 12 ساعة فقط، كما تم رصد ست طائرات مسيرة للحوثيين تحوم في سماء مناطق الجبلية وحيس والتحيتا.

وأخمدت القوات المشتركة مصادر نيران للميليشيات الحوثية، استهدفت مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد رصد مناطق انطلاق تلك النيران، وتم تدميرها.

وفي تعز، أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي، المدعو «ثامر البطر»، متأثراً بإصابته التي أصيب بها خلال المواجهات الأخيرة مع الجيش اليمني في جبهة مقبنة الواقعة غرب المحافظة، والتي أدت أيضاً إلى مصرع العديد من عناصر الميليشيات.

• 112 خرقاً وانتهاكاً «حوثياً» للهدنة الأممية في الحديدة، خلال 12 ساعة.

• قوات الجيش اليمني والقبائل تسيطر على مناطق جديدة في جبهة الخسف بالجوف.

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