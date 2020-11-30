«التحالف» يدمّر منصات وصواريخ باليستية للميليشيات في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أحبطت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي الجوية بمحيط مطار صنعاء الدولي، وتمكنت من تدمير منصات وصواريخ باليستية في منطقة همدان شمال صنعاء، ودمرت ورشة تفخيخ زوارق وصناعة ألغام بحرية وبرية تابعة للحوثيين في الحديدة، فيما تواصلت المعارك في جبهات مأرب والضالع.

وتفصيلاً، أحبطت مقاتلات التحالف العربي، أمس، عملية إطلاق صاروخ باليستي من قاعدة الديلمي الجوية في محيط مطار صنعاء الدولي، كانت تعتزم ميليشيات الحوثي إطلاقه باتجاه الأراضي والأعيان المدنية في السعودية.

وأشارت مصادر مطلعة في صنعاء إلى أن مقاتلات التحالف باغتت ميليشيات الحوثي بثلاث غارات متزامنة أدت إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ أثناء تركيب أحد الصواريخ الباليستية الذي تم تدميره في مكانه أثناء الإطلاق، وتسبب الاستهداف في مصرع خبراء صواريخ كانوا في المنطقة، إلى جانب عدد من العناصر الحوثية.

واستهدفت مقاتلات التحالف، أمس، أيضاً، منصة أخرى لإطلاق الصواريخ الحوثية في منطقة «ضلاع همدان» شمال العاصمة صنعاء، والتي دائماً ما تتخذها الميليشيات موقعاً لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المناطق المحررة داخل اليمن والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وفي مديرية بني مطر غرب صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف معسكراً حوثياً، وشنت غارات على تعزيزات للميليشيات في «مدغل» مأرب، وأخرى في ميسرة «وادي حلحلان» التي تشهد معارك بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، وصولاً إلى منطقة الجدعان، ونهم في ريف العاصمة.

ولقي 28 حوثياً مصرعهم، بينهم قائد كتيبة المدفعية الحوثية في غرب مأرب المدعو «أبوتراب»، إثر قصف مدفعي شنته قوات الجيش والقبائل، مساء أول من أمس، على مواقع الميليشيات في جبهة المشجح غرب مأرب، ما أدى إلى تدمير مخزن أسلحة وآليات قتالية، وشبكة اتصالات وأجهزة تستخدم لأغراض قتالية.

واستهدفت قوات الجيش والقبائل تحصينات وتجمعات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في جبهات المخدرة، وجبل هيلان، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت آليات وتعزيزات للحوثيين في مختلف جبهات مأرب.

وفي جنوب مأرب، دكّت مقاتلات التحالف مواقع حوثية ودمّرت آليات تابعة للميليشيات في منطقتي «بقثة، وحيد بن حريز» في مديرية رحبة، واستهدفت مواقع حوثية في مديرية باقم الحدودية مع السعودية، وأخرى بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وفي الضالع وسط اليمن، تمكنت القوات المشتركة والجنوبية، من دك مواقع للحوثيين بالمدفعية الثقيلة في محيط تباب عثمان شمال الفاخر بمديرية قعطبة، وألحقت بالحوثيين خسائر في المعدات والأرواح، وذكرت مصادر ميدانية أن جبهات شمال الضالع شهدت اشتباكات متقطعة وتبادلاً للقصف المدفعي بين القوات المشتركة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في قطاعات الفاخر وحبيل العبدي غربي مدينة قعطبة، واتسعت رقعتها إلى قطاعي حبيل الكلب ومرخزة. وذكرت المصادر أن القوات المشتركة نجحت، بإسناد من مدفعية القوات الجنوبية، في التصدي لهجوم حوثي واسع، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالعتاد والأرواح عبر سلسلة ضربات دكت تحصيناتهم بمحيط الفاخر.

وفي تعز، كسرت قوات الجيش هجوماً حوثياً على مواقعها في جبهة الأربعين شمال شرق مدينة تعز، بالتزامن مع قصف مكثف شنته الميليشيات على الأحياء السكنية في عصيفرة، وأحياء في جبل جبرة ووادي القاضي. وأقدمت الميليشيات الحوثية على تفجير منزلين بالقرب من مدرسة محمد علي عثمان شرقي مدينة تعز.

وفي جنوب تعز، توفي طفل وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في عزلة الاعبوس بمديرية حيفان جنوب المحافظة، أثناء لعبهم مع أطفال آخرين قرب منزلهم.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير ورشة تفخيخ زوارق وصناعة ألغام بحرية وبرية تابعة للحوثيين في مديرية اللحية، بعد استهدافها بغارتين.

وأحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، فجر أمس، في منطقة «بيت بيش» بمديرية حيس وأجبرتها على التراجع والفرار، كما تمكنت من تدمير مربض مدفعية تابع للحوثيين في محيط حيس، كان يستخدم في استهداف مناطق مدنية بالمديرية.

وفي التحيتا، واصلت الميليشيات استهداف الأحياء السكنية في منطقتي الفازة والجبلية، مستخدمة معدلات البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7، في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، فيما تم رصد أربع طائرات مسيّرة تحوم في سماء مناطق متفرقة داخل مدينة الحديدة، ومديريتي التحيتا وحيس.

وفي أبين، أكدت مصادر محلية مصرع القيادي في تنظيم «القاعدة» المدعو «أبوسالم الوليدي» في مفرق آل شميل شرق مدينة الخديرة بمديرية لودر وسط المحافظة، بعد استهدافه من قبل القوات الجنوبية المرابطة بالمنطقة.

• مصرع قيادي في تنظيم «القاعدة» على يد القوات الجنوبية في أبين.

• الجيش اليمني والقبائل يدمران مربض مدفعية تابعاً للحوثيين في محيط حيس.

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