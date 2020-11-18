إفشال هجوم للميليشيات على منطقة الدحيضة في الجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل هجوماً لعناصر ميليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية بمحيط منطقة الدحيضة، بمحافظة الجوف، فيما استمرت المعارك بجبهات صنعاء ومأرب وتعز، وشهد حي منظر بمديرية الحوك جنوب الحديدة، موجة نزوح لعدد من العائلات بعد أن دُمرت منازلهم جراء قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي.

وتفصيلاً، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية بمحيط منطقة الدحيضة، من جهة اللبنات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، وغنمت القوات أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الميليشيات أثناء فرارها.

ووفقاً لمصادر ميدانية فإن عدداً من قيادات وعناصر ميليشيات الحوثي، سقط في المواجهات وغارات التحالف العربي لدعم الشرعية، التي استهدفت مواقع وآليات حوثية في شرق مدينة الحزم القريبة من منطقة المواجهات بمحيط معسكر اللبنات، مشيرة إلى أن سبعة من قيادات الحوثي، بينهم مسؤول ما يسمى الأمن الوقائي في الجوف، القيادي الحوثي زيد علي عامر المراني، لقوا مصرعهم في غارة للتحالف.

وكانت الميليشيات أرسلت تعزيزات وحشوداً من صعدة وصنعاء وعمران إلى محافظة الجوف، وتم استهداف التعزيزات من قبل مقاتلات التحالف في مناطق خب والشعف ومحيط بئر المرازيق وشرق مدينة الحزم، ما أدى إلى تدمير آليات قتالية ومصرع وإصابة العديد من العناصر، وفي الصحراء الرابطة بين الجوف وصعدة.

وفي مأرب، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش والقبائل استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهة مدغل ومحيط معسكر ماس، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة عناصر حوثية، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في مديريات مدغل وصرواح وماهلية.

وفي صنعاء، تواصلت المعارك في جبهة نهم، وتركزت في جبهة نجد العتق التي حاولت الميليشيات التسلل إلى مواقع محررة فيها، وسقط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح خلال المواجهات.

وفي البيضاء، استهدفت مقاومة آل حميقان بمديرية الزاهر، مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة الحبج، ما أدى إلى تدمير آليات حوثية، ومصرع وإصابة العديد من الحوثيين في المنطقة المستهدفة.

وفي تعز، أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي الميداني، حمزة الأنسي، مع عدد من عناصر الميليشيات، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة الأربعين، التي تشهد قتالاً بين الجانبين منذ أربعة أيام.

وفي الحديدة، تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على قرية الحائط، الواقعة جنوب غرب مدينة الدريهمي، عقب محاولة الميليشيات التسلل إلى الخطوط الأمامية للقوات المشتركة في المنطقة، ما دفع القوات إلى شن هجوم معاكس، وتكبيد عناصر الحوثي قتلى وجرحى، ودمرت مصادر النيران التي كانت تستهدف المدنيين من المنطقة.

وواصلت الميليشيات استهداف المناطق السكنية ومواقع «المشتركة» في التحيتا وحيس وبيت الفقيه وشرق مدينة الحديدة، فيما شهد حي منظر بمديرية الحوك جنوب الحديدة، موجة نزوح لعدد من العائلات بعد أن دُمرت منازلهم جراء قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي.

• «التحالف» يدمر تعزيزات للميليشيات بين الجوف وصعدة.

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