الجيش اليمني يسيطر على «أشراع» الجوف و«جميمة وفاء» في البيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي، أمس، من السيطرة على مواقع جديدة في جبهات الجوف اليمنية، حيث تمكنت من تحرير منطقة الأشراع، أولى قرى المناطق الشرقية لمديرية خب والشعف، كما تمكنت من تحرير مناطق على الطريق الدولي القريبة من سوق الثلوث وعقبة خب، فيما تمكنت المقاومة المحلية في البيضاء من تحرير موقع «جميمة وفاء» في الحازمية، بينما ارتكبت الميليشيات 120 خرقاً للهدنة الأممية في الحديدة.

وفي التفاصيل، حررت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف، أمس، مواقع جديدة في جبهة الجوف اليمنية، على حساب ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر كبيرة، وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن قوات الجيش والقبائل حررت قرى عدة في جبهة خب والشعف، أكبر مديرية بالمحافظة، بعد خوضها معارك عنيفة ضد الميليشيات.

وأكدت المصادر تمكن الجيش والقبائل من تحرير منطقة «الأشراع»، أولى قرى شرق مديرية خب والشعف، بعد تنفيذها عملية عسكرية نوعية بمساندة مقاتلات التحالف، مشيرة إلى استمرار التقدم على جبهة الطريق الدولي الرابط بين صعدة والجوف، وأنها باتت قريبة من سوق الثلوث، إحدى أهم وأكبر الأسواق الشعبية في الجوف، بعد تحريرها منطقة شعب الراهنة القريبة من السوق.

وذكرت المصادر أن التقدم مستمر على الطريق الدولي الرابط بين اليتمة وخب والشعف، وأن قوات الجيش والقبائل باتت تتمركز في عقبة خب، لافتة إلى غنيمة أسلحة متنوعة، فيما تم تدمير آليات قتالية عدة للحوثيين، ومصرع وإصابة العديد من عناصرهم، لترتفع خسائر الميليشيات في الجوف إلى أكثر من 150 قتيلاً، بينهم قيادات بارزة برُتب مختلفة خلال الفترة الماضية.

وكانت مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات المساندة، استهدفت آليات وتجمعات حوثية في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف، وأخرى في محيط بئر المرازيق وشرق مدينة الحزم، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية.

كما استهدفت مواقع حوثية في مديرية رحبة، وأخرى في مديريات مدغل ومجزر ومنطقة الجدعان على تخوم محافظة صنعاء، ما أدى إلى مصرع العديد من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة، منهم المسؤول الأول عن جبهات نهم، المدعو أبوزكي ناصر خليل الغولي، إلى جانب القيادي الحوثي الذي يحمل رتبة لواء، عبدالكريم حسين محمد شوعي الجماعي، المكنى (أبوجواد).

وفي البيضاء، أكدت مصادر ميدانية تمكن المقاومة المحلية في جبهة الحازمية بمديرية الزاهر آل حميقان، السيطرة على موقع «جميمة وفاء» في منطقة ذي مضاحي، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي أدت إلى إحراق آليات ومصرع وإصابة عناصر حوثية كانت في الموقع.

وفي الضالع، تمكنت القوات المشتركة من إفشال هجوم للحوثيين على منطقة صبيرة في قطاع الجب وكبدتهم خسائر كبيرة، بينهم قيادي ميداني بارز، وفقاً لمصدر ميداني، مشيراً إلى أن القوات المشتركة استهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات في صبيرة، ما أدى إلى إعطاب آليات في منطقة بيت الشرجي، ومنعها من الوصول إلى الجبهة. وفي الحديدة، أكدت مصادر في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 120 خرقاً للهدنة الأممية في الحديدة، شملت أعمالاً عدائية ضد المدنيين، تمثلت في قصف صاروخي ومدفعي، واستهداف بالأسلحة المتوسطة على الأحياء والقرى السكنية.

خسائر الميليشيات في الجوف ارتفعت إلى 150 قتيلاً، بينهم قيادات بارزة.

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