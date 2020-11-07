تقدم نوعي للجيش اليمني باتجاه «حزم» الجوف

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، تقدمها في جبهة شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية، وسط عمليات واسعة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في محيط العاصمة صنعاء، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من العناصر الحوثية، بينهم خبراء أجانب، إلى جانب تدمير منصات إطلاق صواريخ باليستية ومرابض طائرات مسيرة، فيما تواصلت المعارك شمال الضالع.

وفي التفاصيل، حققت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، تقدماً جديداً في جبهات شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية، وتمكنت من السيطرة على خمسة كيلومترات باتجاه مدينة الحزم، بعد تقدمها في جبهة شرق بئر المرازيق، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والارواح. وقال موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش إن قوات الجيش الوطني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي، أحرزت تقدماً كبيراً شرق مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، وذلك بسيطرتها على مساحات تقدر بأكثر من خمسة كيلومترات، وتأمينها بشكل كامل.

وفي جبهة الخنجر بصحراء الخب والشعف، واصلت قوات الجيش والقبائل عمليات تطهير المواقع المحررة في سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال، والراهنة، وشعبي الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع، مع استمرار التقدم على تخوم الطريق الدولي الرابط بين البقع في صعدة الجوف، مروراً باليتمة والمهاشمة باتجاه الحزم، وصولاً إلى صنعاء. في الأثناء، ذكرت مصادر ميدانية في الجوف تمكن الجيش والقبائل من محاصرة سرية حوثية تضم آليات وعتاداً عسكرياً في محيط الخنجر، وتم استسلامهم بالكامل، وغنيمة العتاد العسكري بالكامل. وفي مأرب، تواصلت المعارك في جبهة المخدرة على تخوم ريف العاصمة صنعاء، تمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل من إفشال محاولة تسلل باتجاه مثلث هيلان - المخدرة، وأجبرت المهاجمين على التراجع باتجاه ريف صنعاء، بعد تكبيدهم 20 بين قتيل وجريح. وكانت ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه مطار مأرب قيد الإنشاء أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف في المنطقة، ولم تعرف المنطقة المستهدفة، وحجم الأضرار المادية والبشرية. وفي صنعاء، أكدت مصادر ميدانية مقتل 13 حوثياً، بينهم قيادات بارزة، وثلاثة من الخبراء الأجانب، بغارة جوية استهدفتهم أثناء تحضيرهم لعمليات إطلاق طائرة مسيرة باتجاه المملكة العربية السعودية في موقع الصنصل قرب معسكر فريجة في مديرية خولان.

وكانت الميليشيات فشلت في إطلاق طائرة مسيرة باتجاه القوات المشتركة في الساحل الغربي، وسقطت بعد إطلاقها من شمال محافظة أب، في نقيل «قبة» المحاذية لمديرية التعزية في شمال تعز. وفي تعز، أكدت مصادر ميدانية مقتل 48 حوثياً وإصابة 95 آخرين، بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات التي شهدتها جبهات المدينة الشرقية والشمالية خلال الأيام القليلة الماضية مع قوات الجيش اليمني. وفي الضالع، صدت القوات المشتركة، مسنودة من المقاومة الجنوبية، هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه معسكر الجب الاستراتيجي، جنوب غرب مدينة الفاخر الواقعة غرب مديرية قعطبة، مع اندلاع اشتباكات واسعة بين الجانبين باتجاه وادي صُبيرة وحبيل الدِهنة على المحور الشرقي للمعسكر، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

استمرار خروقات الحوثي في الساحل الغربي

ارتكبت ميليشيات الحوثي خروقات جديدة للهدنة الأممية في الحديدة، حيث قامت أمس بقصف مواقع وأهداف مدنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، تركزت في قرية بيت مغاري، ومنطقتي الفازة والجبلية في التحيتا ومحيط مديرية الدريهمي، وأخرى في شرق مدينة الحديدة مركز المحافظة، ما دفع القوات المشتركة إلى الرد على مصادر النيران وإخمادها. صنعاء ■الإمارات اليوم

- الميليشيات أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه مطار مأرب قيد الإنشاء أثناء صلاة الجمعة.

- مصرع 48 حوثياً وإصابة 95 آخرين بينهم قيادات ميدانية في تعز.

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