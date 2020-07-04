التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثي نحو السعودية

المصدر: الرياض ■وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية، مؤكداً أن الطائرات المسيرة المفخخة دُمرت في الأجواء اليمنية.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير أربع طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها ثلاث طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية».

وأوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

كما أكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.

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