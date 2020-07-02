الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس، من تحرير مواقع جديدة في جبهتي قانية والعبدية في محافظة البيضاء وسط اليمن، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مخازن صواريخ باليستية ومرابض طائرات مسيرة لميليشيات الحوثي في صنعاء، وقصفت مواقع حوثية في محافظات عدة.

وتفصيلاً، حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل والتحالف العربي، أمس، مواقع جديدة في جبهة قانية في محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي، بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ومن بين تلك المواقع «سد آل عمر، وأطراف سوق قانية».

وشنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع للميليشيات في البيضاء تركزت على جبهتي قانية وردمان، أدت إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي.

وفي مديرية ردمان، تجددت المواجهات بين قبائل «آل عواض» وميليشيات الحوثي في مناطق عدة من المديرية تمكنت خلالها القبائل من فرض سيطرتها على مناطق خرفان (على حدود الوهبية) ومخلق وبلاد الصقور، وكذلك في رمضه آل عواض.

وفي مأرب، تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، أمس، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة فوق سماء المدينة، قبل أن تصل إلى أهدافها المدنية.

وفي صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف مواقع حوثية تضم مخازن أسلحة وصواريخ باليستية ومرابض للطائرات المسيرة، في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، وأخرى في جبل نقم، وكذلك منطقة النهدين ومعسكر السواد وجبل عطان، وأخرى في مديرية سنحان جنوب العاصمة، كما استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية في مديرية أرحب.

واستهدفت الغارات مواقع للميليشيات في مديرية ماهلية في مأرب وفي مديرية خب والشعف في الجوف، وأخرى في صعدة.

وفي الجوف، لقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون أثناء تصدي قوات الجيش اليمني لهجوم حوثي في جبهة اليتمة، كما تمكنت القوات من تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات وغنيمة أخرى، وأسر عدد من العناصر الحوثية حاولت التسلل تحت جنح الظلام وتم عمل كمائن لها وأسرها.

وقالت مصادر محلية في الجوف إن ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، أصيبوا جراء انفجار لغم زرعته الميليشيات في وقت سابق، أثناء مرور مركبة كانوا يستقلونها شمال قرية المتون.

وضبطت دوريات خفر السواحل التابعة للقوات المشتركة، كمية كبيرة من الأسلحة في محيط مدينة المخاء، غرب تعز، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.

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