مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات عسكرية للميليشيات في البيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تواصلت المعارك في جبهات البيضاء والجوف ومأرب ونهم في محيط العاصمة اليمنية صنعاء بين قوات الجيش والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، وامتدت إلى جبهات صعدة والضالع، وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس، سلسلة من الغارات المساندة للجيش اليمني في جبهة قانية بالبيضاء، وتمكنت من تدمير تعزيزات عسكرية حوثية تضم آليات وأسلحة وذخائر، في حين تكبدت الميلشيات ثلاثة قتلى من قناصتها في الساحل الغربي الذي شهدت جبهاته مزيداً من الخروقات الحوثية للهدنة الأممية.

وتفصيلاً، تمكنت قوات الجيش والقبائل في جبهة قانية بالبيضاء وسط اليمن من إحباط محاولة تسلل لعناصر تابعة لميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش في الطريق الدولية وقضت عليهم بالكامل، مشيرة إلى أن المتسللين من عناصر الميليشيات حاولوا تفخيخ الطريق بزراعة مجموعة من الألغام والعبوات الناسفة.

وتمكنت قوات الجيش والقبائل من أسر مجموعة من مسلحي الحوثي في قانية وتم نقلهم إلى محافظة مأرب بعد عمل كمين محكم لهم أثناء عبورهم الطريق الرابط بين البيضاء ومأرب من جهة الوهبية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس، سلسلة من الغارات المساندة للجيش اليمني في جبهة قانية وتمكنت من تدمير تعزيزات عسكرية حوثية بينها دبابة وآليات أخرى وأسلحة وذخائر، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثي.

وفي مأرب تواصلت المعارك في المناطق الواقعة غرب المحافظة من جهة البيضاء وفي جبهات صرواح والمخدرة التي تمكنت فيها قوات الجيش والقبائل من الإغارة على موقع مستحدث للميليشيات في المنطقة، وتدمير تحصينات تم إنشاؤها، كما تمكنت من قتل وأسر عدد من عناصر الحوثي وغنيمة كمية كبيرة من الأسلحة.

وفي الجوف، تواصلت المعارك في شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة وفي جبهات خب والشعب وبرط العنان، في إطار العمليات التي شنتها قوات المنطقة العسكرية السادسة بهدف السيطرة على مركز المديرية وإرباك الميليشيات في جبهات المحافظة.

وفي صعدة، تواصلت المعارك في جبهة كتاف البقع بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع للحوثيين في وادي آل جبارة بينها تعزيزات دفعت بها الميليشيات إلى المنطقة بهدف استعادة المواقع المحررة من قبل الجيش، فيما تواصلت الغارات على مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من المحافظة التي تعد معقلاً رئيساً لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تمكنت القوات المشتركة من قتل ثلاثة من قناصة الميليشيات حاولوا التسلل الى شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه مساء أول من أمس.

وأفاد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة بأن وحدة مكافحة القناصة رصدت قناصة حوثيين بالقرب من خط التماس شرق منطقة الجاح الاستراتيجية التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، وسرعان ما تخلصت منهم.

ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق لحظة القضاء على قناصة الميليشيات أثناء محاولاتهم استهداف القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجاح المعروفة بكثافة مزارع النخيل فيها.

وكانت الميليشيات تكبدت قبل أيام 13 قتيلاً بينهم ثلاثة قناصة في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا حاولت التسلل إلى المناطق الاستراتيجية الواقعة على طريق الإمداد بين جنوب الحديدة والمدينة مركز المحافظة.

من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الخط الساحلي الرابط بين مدينتي الحديدة والمخاء، بحافلة ركاب ما أسفر عن احتراق الحافلة بشكل كلي، ومقتل مواطن وإصابة آخرين من ركابها.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما حددت القوات المشتركة مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة.

- الجيش اليمني والقبائل يدمران تحصينات للميليشيات في مأرب.

- مقتل مدني في انفجار عبوة ناسفة «حوثية» بحافلة ركاب في الساحل الغربي.

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