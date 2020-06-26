مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة حوثية تضمّ طائرات مسيرة وصواريخ باليستية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عملية عسكرية واسعة، استهدفت مواقع ومخازن أسلحة تضم طائرات مسيرة وصواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من محيط العاصمة صنعاء، في حين دكّت مدفعية القوات المشتركة مواقع للميليشيات في البرح غرب تعز.

وفي التفاصيل، دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ باليستية وتعزيزات مسلحة، كما دكت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق عدة بعملية عسكرية جوية ناجحة.

وذكرت مصادر محلية وأخرى عسكرية في صنعاء، أن مقاتلات التحالف دكت، فجر أمس، مواقع حوثية تضم مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ باليستية في نقيل فرضة نهم ومنطقة الخانق شمال شرق العاصمة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع انفجارات استمرت أكثر من ساعة في بعض المخازن المستهدفة.

وأشارت إلى أن الغارات كانت مركزة ودقيقة، وأدت إلى تدمير الأهداف بدقة عالية، لافتة إلى أنها أدت إلى مصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية بينهم خبراء أجانب. كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات للميليشيات في مديرية صرواح غرب مأرب، وأخرى في مديرية خب والشعف ومدينة الحزم في الجوف، وقصفت مواقع للميليشيات في قانية البيضاء، أدت إلى تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى مواقع التماس.

وكانت مقاتلات التحالف دمرت مخازن أسلحة تم استحداثها، أخيراً، من قبل الميليشيات بمدينة الحزم في الجوف، ودوت فيها انفجارات عنيفة وتصاعدت ألسنة اللهب في سماء المنطقة عقب استهداف التحالف للمخازن.

وتواصلت المعارك في جبهات مأرب ونهم والجوف والبيضاء المحيطة بالعاصمة صنعاء من ثلاث جهات، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، خصوصاً في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب، التي شهدت أكبر المعارك بين الجيش والقبائل من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى.

وفي البيضاء، طهرت قوات الجيش والقبائل منطقة مسعودة في قانية من عناصر الميليشيات، وتم قتل ما يقارب 20 حوثياً أثناء عملية التطهير، وفقاً لمصادر قبلية، فيما تمكنت القوات من تنفيذ عملية هجوم معاكس، أدى إلى السيطرة على ثلاثة مواقع مستحدثة للميليشيات في المنطقة.

وفي الحديدة، أفاد المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي بمصرع ثمانية من عناصر الحوثي معظمهم من القناصة، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه المناطق المحررة في مديرية التحيتا.

وأشار المركز إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت ثمانية عناصر بينهم قناصة، من عناصر الميليشيات، لحظة تسللهم من جهة الطريق الرابط بين مديرية زبيد ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وتم التعامل معهم وقتلهم جميعاً بعد رفضهم تسليم أنفسهم. في الأثناء، واصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية في الساحل الغربي، وقامت، أمس، باستهداف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في الدريهمي وحيس والجاح بمديرية بيت الفقيه، ومواقع في شرق مدينة الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة. وفي جبهة البرح غرب تعز، تمكنت القوات المشتركة من دك مواقع وثكنات للميليشيات الحوثية، وتدمير مخزن سلاح في مثلث البرح، وفقاً للإعلام التابع لقوات العمالقة اليمنية.

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