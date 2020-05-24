الجيش اليمني يحبط هجمات «حوثية» في 5 جبهات

المصدر: صنعاء - وكالات

أحبطت قوات الجيش اليمني هجمات لميليشيات الحوثي في 5 جبهات، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما واصلت الميليشيات خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وقامت بإطلاق النار على المارة في مديرية حيس.

وتفصيلاً، أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، أنها أحبطت هجمات لميليشيات الحوثي في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات، وتمكنت من إفشال الهجوم الحوثي في الجبهة، وأجبرت عناصر الحوثي على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح.

بالتزامن مع ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً للميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح.

وفي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، قصفت الميليشيات الحوثية مواقع متفرقة للجيش اليمني، وردت القوات على تلك الاعتداءات وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني.

وقصفت ميليشيات الحوثي مواقع للجيش في جبهة كرش، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، ومواقع أخرى في جبهة باب غلق، بمحافظة الضالع، وقام الجيش بالرد على مصادر النيران.

وفي حضرموت، تمكنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية من تفكيك عبوتين ناسفتين في المكلا وغيل باوزير، وقالت مصادر عسكرية، إن الأجهزة الاستخباراتية رصدت عبوة ناسفة تزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات محشوة بإسطوانة غاز معدة وجاهزة للتفجير، بمنزل أحد قيادات تنظيم «القاعدة» في غيل باوزير، وتم تفكيكها، كما تم تفكيك عبوة ناسفة أخرى زرعت بسيارة تابعة للجيش اليمني في المكلا.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، استهدفت ميليشيات الحوثي مديرية حيس، وأطلقت النار على المارة في المديرية، بحسب ما ذكر موقع ألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة.

وأفادت مصادر محلية في حيس، بأن الميليشيات استهدفت منازل المواطنين وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على المارة القادمين من الأرياف المجاورة لمدينة حيس.

وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي تسبب في إعاقة حركة المواطنين في مواصلة السير نتيجة الرعب والذعر، وواصلت الميليشيات تصعيد عملياتها العسكرية وخرق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث منها لقداسة شهر رمضان المبارك، أو أدنى اعتبار للوضع الإنساني.

تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كجم في أحد منازل قادة «القاعدة» بحضرموت.

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