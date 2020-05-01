الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم بحضرموت والساحل الغربي

المصدر: الساحل الغربي ■ وام

دشنت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بمخيم الوعرة للنازحين في مديرية الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة، بشكل يومي خلال شهر رمضان، وتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسة في حضرموت بشكل يومي، ليبلغ عدد الوجبات اليومية 2000 وجبة إفطار.

ويستهدف المشروع مخيمات النازحين والأسر الأشد فقراً بالمديريات المحررة في الساحل الغربي، الواقعة بمحافظتي تعز والحديدة، ويستفيد منه 2000 صائم يومياً.

وقال مدير إدارة الإغاثة في هيئة الهلال الأحمر بالساحل الغربي، حازم شنظور، إن الهيئة تدشن المشروع بتوزيع 1000 وجبة يومياً، وسيبلغ العدد الإجمالي للوجبات خلال الشهر 65 ألف وجبة، لافتاً إلى أن فرق الإغاثة ماضية على قدم وساق للوصول للمستفيدين.

من جهته، أكد مدير الوحدة التنفيذية بالمجلس المحلي في محافظة الحديدة، حميد الخزان، أهمية المشروع الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، موجهاً الشكر للهيئة التي تقف جنباً إلى جنب مع أبناء الحديدة في كل الظروف التي يمرون بها.

من ناحيته، أشاد رئيس دائرة التنظيم بالمؤتمر الشعبي العام في الساحل الغربي، خالد الأشبط، بما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات لأبناء الساحل في مختلف المجالات، ممثلة في «الهلال الأحمر».

كما دشنت دولة الإمارات، عبر «الهلال الأحمر»، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسة في حضرموت بشكل يومي خلال شهر رمضان.

وأكد ممثل الهيئة في حضرموت، حميد راشد الشامسي، أن المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين، خصوصاً مع حلول شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام.

ويعد «مشروع إفطار الصائم» واحداً من عشرات المشروعات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لـ«هيئة الهلال الأحمر» لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية.

2000

صائم يستفيدون يومياً في مخيمات النازحين، والأسر الأشد فقراً بالمديريات المحررة في الساحل الغربي.

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