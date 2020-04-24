القوات اليمنية تحرّر مواقع استراتيجية في البيضاء ومحيط صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت القوات المشتركة والجنوبية تقدمها في جبهة مكيراس بمحافظة البيضاء، وحررت مواقع عدة في المناطق الواقعة بين البيضاء وأبين، فيما تمكنت القوات اليمنية من تحرير مواقع استراتيجية في محيط العاصمة صنعاء على حساب ميليشيات الحوثي الانقلابية التي واصلت خروقها للهدنة ووقف إطلاق النار.

وتفصيلاً، تمكنت القوات المشتركة ممثلة بلواء الأماجد في محافظة أبين من الالتحام مع مقاومة الحازمية في محافظة البيضاء، بعد سيطرتها على أربعة مواقع استراتيجية في جبهة مكيراس بين المحافظتين.

وذكرت مصادر عسكرية في أبين أن القوات المشتركة مسنودة بالجنوبية توغلت في مناطق عدة بالبيضاء انطلاقاً من جبهة مكيراس، وتمكنت من الالتحام مع مقاومة الحازمية التي تقدمت هي الأخرى على حساب ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن المواجهات تدور حالياً في محيط موقع الأريل الاستراتيجية في منطقة آل عمار في مكيراس.

وفي جبهة الزاهر آل حميقان تمكنت المقاومة المحلية من السيطرة على موقع ضحوة وتقدمت نحو منطقة المطابن، وفقاً للناطق الرسمي باسم مقاومة آل حميقان، عامر الحميقاني.

وفي جبهات محيط العاصمة صنعاء تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق انتصارات كبيرة في جبهات نهم ومفرق الجوف وصرواح مأرب، حسبما ذكرت مصادر ميدانية، مشيرة إلى أن الجيش مسنود بالقبائل حرر بقية سلسلة جبال صلب في ميسرة جبهة نهم، كما تقدمت القوات في قلب الجبهة باتجاه مفرق الجوف الذي بدأت بقصفه بمختلف الأسلحة وسط تراجع عناصر الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن جبهات صرواح مأرب شهدت أمس، معارك ومواجهات هي الأعنف مع ميليشيات الحوثي سقط فيها العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت المصادر أن الجيش تقدم في جبهات مجزر مأرب وصلب ونجد العتق في نهم صنعاء، بعد رفض الميليشيات لمبادرة التحالف في وقف إطلاق النار التي مر عليها أسبوعان دون أن تتوقف الميليشيات في مهاجمة مواقع الجيش والأعيان والأحياء المدنية في مناطق عدة.

وأكدت المصادر مصرع أربعة من قيادات الميليشيات، بينهم القيادي الحوثي محسن صالح الحوثي، القريب في النسب من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، في جبهات صرواح غرب مأرب خلال اليومين الماضيين.

وفي تعز شهدت جبهات حيفان جنوب شرق المحافظة مواجهات عنيفة على مدى اليومين الماضيين بين قوات اللواء الرابع حزم وميليشيات الحوثي خلفت تسعة قتلى في صفوف الميليشيات وعدد من الجرحى.

وفي الحديدة، أبطلت القوات المشتركة عبوة ناسفة ممنوعة زرعتها الميليشيات على طريق الجاح في مديرية بيت الفقيه بالقرب من مخيم غليفقة للنازحين.

وواصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية في الساحل الغربي وقامت بقصف الأحياء السكنية ومواقع المشتركة في مدينة التحيتا ومركز المديرية بقذائف «الآر بي جي» ومختلف العيارات المتوسطة، كما استهدفت المزارع الحراجية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وفي التحيتا، واصلت الميليشيات أمس قصفها مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في منطقتي الجبلية والفازة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82، وقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف.

كما قصفت الميليشيات شارع الخمسين بضواحي مدينة الحديدة، فيما تمكنت قوات المقاومة التهامية التابعة للقوات المشتركة من إفشال مخطط للميليشيات بعد القبض على خلايا نائمة في سوق الطائف بمديرية الدريهمي كانت تجهز لعمليات عدائية تستهدف القوات المشتركة والمناطق المحررة في الحديدة بعمليات تفجير وتفخيخ عدد من الطرق والمنشآت.

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