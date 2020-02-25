الميليشيات تعتدي على أكاديميين في صنعاء

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

أكدت مصادر أكاديمية وأخرى طلابية في جامعة صنعاء، قيام ميليشيات الحوثي بالاعتداء على عدد من الأساتذة الجامعيين من الرافضين لتعيينات الميليشيات الأخيرة في كليات الجامعة، والتي تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي والتعليم العالي في اليمن، بحسب قولهم. وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية مسلحة اقتحمت، أمس، عدداً من قاعات المحاضرات الدراسیة في كليتي الآداب والتربية بجامعة صنعاء، وقامت بالاعتداء على الأكاديميين والطلاب المؤيدين للاحتجاجات ضد التعيينات الجديدة.

وكانت الميليشيات عينت عمداء لكليتي التربية والآداب من عناصرها غير المؤهلين، بالإضافة إلى عدد آخر من قيادات الكليات في الجامعة.