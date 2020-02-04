انتشار عسكري في حضرموت لتعزيز الأمن

المصدر: حضرموت - وكالات

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، اللواء ركن فرج البحسني، أن عملية الانتشار العسكري الجديدة في سواحل المديريات الشرقية للمحافظة، ستعزز الإجراءات الأمنية وتحد من عمليات التهريب.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها صباح أمس، لعدد من المواقع العسكرية عقب عملية الانتشار التي نفذها لواء الأحقاف التابع للمنطقة العسكرية الثانية، وقوات خفر السواحل في المناطق الساحلية الشرقية للمحافظة.

وأوضح البحسني أن عملية الانتشار تأتي استكمالاً وامتداداً لخطط الانتشار التي نفذت في المديريات الغربية للمحافظة، ضمن خطة المنطقة العسكرية الثانية لإحكام السيطرة على جميع المناطق للحفاظ على الأمن والاستقرار في المديريات كافة.