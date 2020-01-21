100 ألف انتهاك حوثي في 18 محافظة يمنية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن شبكة حقوقية يمنية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران نحو 100 ألف انتهاك ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ اجتياح الميليشيات للعاصمة صنعاء عام 2014، وحتى منتصف ديسمبر 2019.

وأشار تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق الحريات، إلى ارتكاب الميليشيات أكثر من 14 ألفاً و222 حالة قتل طالت مدنيين، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

ووثّق التقرير مقتل 646 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة، كما وثّق 33 ألفاً و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينهم 2467 امرأة و1780 طفلاً.

ولفت التقرير إلى وجود 12 ألفاً و636 مختطفاً لدى الميليشيات، كما رصد 719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين،، و48 حالة تصفية داخل السجون، و27 ألفاً و744 حالة انتهاك طالت المواقع المدنية ومؤسسات أهلية ومحال تجارية ومزارع ومركبات خاصة وحالات نهب للمقتنيات، و386 حالة تفجير لمنازل، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى.