الإمارات تدعم محطة المخاء الكهربائية بمولد بقدرة 20 ميغاواط

المصدر: المخاء - وام

سلمت دولة الإمارات محطة تحويلية بقدرة 20 ميغاواط مخصصة لرفع كفاءة محطة المخاء الكهربائية البخارية، وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمة الإمارات للشعب اليمني الشقيق في القطاعات كافة لإعادة تطبيع الحياة بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

وقام مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، محمد الجنيبي، بتسليم المحطة للسلطة المحلية بمديرية المخاء ممثلة في مدير المديرية عبدالرحيم الفتيح، بحضور مدير عام الشبكات في المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز المهندس عبده حسن.

وبعد إزاحة الستار إيذاناً بتشغيل المحطة ودخولها الخدمة الفعلية تجوّل مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومدير مديرية المخاء والحضور بأقسام المشروع.

وأكد الجنيبي أن الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي باليمن جل اهتمامها ومنها قطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحطة جاء استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة المحلية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخاء البخارية التي تخدم 100 ألف مواطن في المخاء والمناطق المجاورة، والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة.

وقال إن الإمارات لديها خطة إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع القطاعات بما هو كفيل بإعادة تطبيع الحياة بالساحل الغربي.

من جانبه، أكد الفتيح أن الإمارات تولي اليمن أهمية خاصة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وحتى اليوم في ظل القيادة الرشيدة للدولة ودعم الإمارات مستمر عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تنفذ المشروعات التنموية والخدمية منذ الوهلة الأولى لوصولها الساحل الغربي.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على ما قدمته وتقدمه وستقدمه للشعب اليمني في الساحل الغربي وفي المحافظات كافة.

وقال المهندس عبده حسن: إن «المحطة الجديدة التي قدمتها دولة الإمارات ستعمل على الحد من أزمة الكهرباء التي منيت بها مدينة المخاء وما جاورها، بسبب ضعف المحولات القديمة وستعالج مشكلات المحطة التحويلية. وأضاف «أن هذا الدعم المقدم من الإمارات هو امتداد لعدد كبير من المشروعات التي قدمتها لقطاع الكهرباء في السابق».