35 حالة اختطاف لفتيات من قبل جماعة الحوثي في صنعاء

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

قالت منظمة حقوقية يمنية أمس، إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، تصاعدت بصورة غير مسبوقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، «وفقاً لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواعٍ أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء، خلال الفترة القصيرة الماضية».

ولفت البيان إلى أن «بعضهن تم اختطافهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد».

وأضاف: «دهمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء معهداً للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء في ديسمبر الجاري وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت عملية الدهم والاختطاف بتوجيه من قيادي في الجماعة يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري».

وطالبت المنظمة بالتحقيق السريع في تلك «الجرائم والانتهاكات» والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم.