الميليشيات تحاكم 10 صحافيين مختطفين

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

بدأت ميليشيات الحوثي الانقلابية محاكمة 10 صحافيين مختطفين في سجونها منذ أربع سنوات، وعقدت أولى جلسات المحكمة التي نصبتها لهذا الغرض في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها.

وقال محامي الصحافيين، عبدالمجيد صبرة: «فوجئنا بعقد أولى جلسات محاكمة الصحافيين الـ10 رغم متابعتنا اليومية للقضية»، مشيراً إلى أن «القاضي كان لديه قناعة مسبقاً تجاه الصحافيين، حيث كان يردد كلام النيابة بأنهم أعداء لأبناء الشعب»، بحسب قوله.

ودعا نقابات الصحافيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع الصحافيين اليمنيين المختطفين.