تنافس بين الحوثي و«الإصلاح» على الرتب العسكرية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً بترقية 400 عنصر من جماعتها إلى رتبة عقيد، منهم 344 من محافظة صعدة، دون الالتحاق بأي كلية عسكرية، فيما أقدمت عناصر حزب «الإصلاح» في مأرب على منح رتب عسكرية لعناصرها النازحة من مناطق الحوثي إلى المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية وعناصر «الإصلاح» في سباق كبير على منح عناصرهما رتباً عسكرية دون وجه حق، مستغلين غياب الجهات الخاصة التي لها الحق في منح الرتب العسكرية، وفقاً لتخصصات تدريبية من قبل الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية. وأكدت المصادر قيام حزب «الإصلاح» بمنح عناصره النازحة في مأرب رتباً عسكرية موزعة بين «نقيب وعقيد»، وغاليتهم لم يلتحقوا بأي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.