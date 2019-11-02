«الحزام الأمني» تبطل مفعول عبوات ناسفة في أبين

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الحزام الأمني من إبطال مفعول عبوات ناسفة زرعت على طريق حيوي في محافظة أبين.

وقال مصدر أمني، إن عمليات الحزام بمديرية أحور بمحافظة أبين تلقت بلاغاً من السكان حول العثور على عبوات ناسفة بمنطقة البريقا على الخط الرابط بين مديريتي أحور والمحفد.

وأشار إلى أن قوات من الكتيبة الرابعة تابعة للتدخل السريع بقيادة، علي هادي الكازمي، توجهت نحو الموقع الذي وضع فيه عناصر إرهابية العبوات الناسفة.

وأضاف المصدر العملياتي أنه تمت محاولة تفكيك العبوات الناسفة، التي اتضح أنها عبوات موقوتة جاهزة للانفجار في أي لحظة، وهو ما استدعى أفراد الكتيبة الرابعة إلى تدخل سريع لتفجيرها عن بُعد من خلال إطلاق أعيرة نارية من سلاح الدوشكا، حيث تم تفجيرها في الحال.

وقالت عمليات الحزام الأمني والتدخل السريع إنها ماضية نحو محاربة فلول وعناصر الإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أحور والمحفد.